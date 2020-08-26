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В регионе появился первый мобильный кванториум

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Главная задача мобильного технопарка - создать условия для равного доступа детей к техническому творчеству.

С работой «передвижной лаборатории» ознакомилась заместитель председателя правительства области Ирина Седова. По ее словам, ежегодно обучение в технопарке будут проходить не менее 1 тысячи детей, а еще более 3 тысяч ребят будут вовлечены в мероприятия кванториума. Помимо школьников обучаться по программам инженерной и технической направленности смогут педагоги сельских школ и учреждений допобразования.

Мобильный технопарк является структурным подразделением Саратовского областного института развития образования. Главная задача кванториума - создать условия для равного доступа детей к техническому творчеству. Его основная образовательная деятельность будет вестись в сельских школах Воскресенского, Лысогорского, Марксовского, Новобурасского, Советского и Татищевского районов. Дети в возрасте от 12 до 18 лет смогут обучаться по 4 квантумам (направлениям): виртуальная и дополненная реальность, информационные технологии, промышленная робототехника и промышленный дизайн, геоинформационные технологии и аэротехнологии, а также хайтек.

По словам зампреда области, все квантумы оснащены современной техникой. «Здесь конструкторы квадрокоптеров, в том числе и гоночных, программируемые беспилотные летательные аппараты, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, лазерный станок, фрезерный и много другое. Обучение в любом квантуме организуется бесплатно», - отметила Ирина Седова.

Сеть технопарков в регионе будет расширяться. В 2021 году стационарный и мобильный кванториумы появятся в городе Балаково. В 2022 году еще один стационарный кванториум откроется в Энгельсе.