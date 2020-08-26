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Михаил Исаев: «Ликвидация трамвайного кольца в Мирном переулке позволит разгрузить центральные улицы города»

Новости


Глава Саратова ответил на опасения граждан по поводу демонтажа трамвайной линии в Мирном переулке, высказанного ими в обращении к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

По словам Михаила Исаева, изменения произойдут в ходе реализации проекта по созданию линии «скоростного трамвая».

- Маршруты трамваев № 3, 9, 10 и 11 будут идти до Детского парка, разворачиваться и двигаться в обратном направлении. В районе Детского парка будут созданы два больших разворотных кольца с современными остановочными павильонами. Одно - для маршрутов, следующих из Ленинского района, другое – из Заводского. На эти цели благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина городу будут выделены 330 млн рублей.

Также глава города сообщил, что осуществлять доставку граждан от кольца до центра города будет бесплатный автобус, который будет ходить по маршруту Детский парк - Крытый рынок с определенными интервалами.

- Ликвидация трамвайного кольца в Мирном переулке позволит разгрузить центральные улицы города, отметил Михаил Исаев. - Ни для кого не секрет, что соседство открытого рельсового полотна с автомобилями приводит к постоянным заторам. При реализации проекта «скоростного трамвая» потребность в трамвайном сообщении с Мирным переулком отпадет, ведь это - новая транспортная система, обладающая высокой скоростью, безопасностью движения и возможностью освоения крупных пассажиропотоков.

Михаил Исаев поручил заместителю по городскому хозяйству Максиму Сиденко встретиться с активистами и авторами публикации, "чтобы окончательно развеять все сомнения".