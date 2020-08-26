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В Саратове открылась выставка «Курская битва. Первый победный салют войны»

Новости / Культура


В Саратовском областном музее краеведения экспонируются документы, фотографии, военные реликвии участников исторического сражения.

По информации организаторов, выставка продолжает цикл «Мы волю народа исполнили свято…», подготовленный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Новая выставка посвящена битве на Курской дуге летом 1943 года.

Участниками Курской битвы были многие саратовцы. В боях в районе Понырей принимал участие начальник политотдела 13-й армии Н. Ф. Воронов. Среди тех, кто воевал под Курском, были наши земляки В. Ф. Яковлев – командир 340-го гвардейского полка 121-й гвардейской стрелковой дивизии, Н. Ф. Михайлов – командир 2-й истребительной дивизии. Экспонируются военный китель и награды Н. Ф. Михайлова, личные вещи В. Ф. Яковлева, фуражка и парадный пояс Н. Ф. Воронова.

Еще один саратовец, фронтовой кинооператор 16-й воздушной армии Д. М. Ибрагимов, воевал на Центральном фронте. Он сделал целый ряд фотографий на Курской дуге. Одна из них – «Ил-2 ведёт огонь».

На выставке представлены материалы художника А.И. Бородина. В годы войны он был танкистом, участвовал в сражении на Курской дуге, несколько раз горел в танке, но продолжал рисовал и на фронте. Экспонируются благодарности, полученные им за участие в освобождении Белгорода.

В Курской битве также принимали участие дивизии, сформированные на саратовской земле. На выставке экспонируются реликвии 397-й и 148-й стрелковых дивизий.

Выставку дополняют подлинные плакаты, изданные в 1943 году: плакат «Немецкий танк здесь не пройдет!» Н.Н. Жукова, выпускника Саратовского художественного училища им. А.П. Боголюбова, и «За полное очищение Советской земли от подлых захватчиков!» нашего земляка Е.Ф. Тимофеева.