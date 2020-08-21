«Дельта» третий раз в сезоне обыгрывает ЦСКА и выходит в полуфинал ЧР

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Первый период пролетел на одном дыхании. Со стартовых секунд саратовцы решили продемонстрировать свой настрой на данный поединок, отправив два мяча в ворота москвичей за две минуты. Невероятные по красоте выстрелы получились у Дмитрия Басова со штрафного и Андрея Виноградова с игры. Однако ЦСКА и не думал сдаваться — результативный ответ от Евгения Новикова происходит после розыгрыша с центра — 2:1! Тревожно за результат было ровно до того момента, как свою «пушку» разрядил капитан команды — Андрей Панкратов, оформивший дубль еще до сирены на первый перерыв. Плюс три в пользу Волжан после двенадцати сыгранных минут и волнительное ожидание второго игрового отрезка.Второй период получился не менее эмоциональным, но чуть менее результативным — команды обменялись двумя голами (Вадим Бокач, Андрей Андреев — Антон Калошин, Сергей Паникин), сохранив разницу в три забитых мяча. А вот заключительный период вышел для «Дельты» довольно нервным. Всему виной быстро пропущенный мяч от Антона Калошина. Но, нужно отдать должное нашим ребятам, они сумели довести дело до такой важной победы, позволяющей застолбить право на выход в матчи за награды турнира!«С первых минут матч пошел по сценарию саратовской команды. Мы вышли в полуфинал! Поздравляю команду и болельщиков!», - резюмировал игру министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов.21 августа, в 19.00, «Дельта» сыграет с питерским «Кристаллом». От исхода противостояния станут известны полуфинальные пары Суперфинала.