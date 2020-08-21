Студент из Саратова проведет онлайн мастер-класс на тему: «Цифровой патруль «ХакеRU.net»

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Проектная идея развивается в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС второй год и является логическим продолжением проекта «ХакеRU.net» – победителя конкурса Президентских грантов и полуфиналиста Всероссийского конкурса «Добровольцы России».На сегодняшний день основным продуктом команды является набор авторских настольных игр «Твоя безопасная сеть». Набор включает две самостоятельные игры: «ХакеRU.net» - учит безопасной работе в сети и «Digital BonTon» - учит этике цифрового общения.27 августа 2020 года студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, призер Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах» Денис Родичев в режиме онлайн выступит с мастер-классом на тему: «Цифровой патруль «ХакеRU.net».Организатор мастер-класса: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Армавирский юридический техникум».Мастер-класс станет поводом к дискуссии между спикером и слушателями и обмену опытом между профессионалами в области цифровой безопасности.