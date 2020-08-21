21 августа 2020 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 21 августа
«Дельта» третий раз в сезоне обыгрывает ЦСКА и выходит в полуфинал ЧР
15:15 | 21 августа
Дорожники готовят к сдаче шестнадцати региональных автотрасс в рамках нацпроекта
14:28 | 21 августа
Студент из Саратова проведет онлайн мастер-класс на тему: «Цифровой патруль «ХакеRU.net»
13:30 | 21 августа
Ко Дню кино открывается выставка "Памяти автограф"
12:33 | 21 августа
Движение трамваев №2 и №7 будет приостановлено на три дня
11:20 | 21 августа
Сотрудники сотовой компании задержаны за торговлю персональными данными
10:13 | 21 августа
В Саратовской области открывается охота на пернатую дичь
09:00 | 21 августа
Михаил Исаев анонсировал повышение зарплаты водителям горэлектротранспорта до 30 тысяч рублей
17:00 | 20 августа
Саратовским водителям напомнили о правилах безопасности на железнодорожных переездах
16:11 | 20 августа
В Саратове из-за работ коммунальщиков будет перекрыт участок улицы Соколовая
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Студент из Саратова проведет онлайн мастер-класс на тему: «Цифровой патруль «ХакеRU.net»

Новости


Проект «Цифровой патруль «ХакеRU.net» в составе команды студентов Поволжского института управления РАНХИГС: Дениса Родичева, Артёма Макарова, Натальи Сипле, Николая Емельянова, Вероники Рыжкиной, Ивана Мещерякова, Артёма Юленкова, Дмитрия Минского и Александра Кондакова с большим успехом осваивает новые площадки и набирает популярность.

Проектная идея развивается в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС второй год и является логическим продолжением проекта «ХакеRU.net» – победителя конкурса Президентских грантов и полуфиналиста Всероссийского конкурса «Добровольцы России».

На сегодняшний день основным продуктом команды является набор авторских настольных игр «Твоя безопасная сеть». Набор включает две самостоятельные игры: «ХакеRU.net» - учит безопасной работе в сети и «Digital BonTon» - учит этике цифрового общения.

27 августа 2020 года студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, призер Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах» Денис Родичев в режиме онлайн выступит с мастер-классом на тему: «Цифровой патруль «ХакеRU.net».

Организатор мастер-класса: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Армавирский юридический техникум».

Мастер-класс станет поводом к дискуссии между спикером и слушателями и обмену опытом между профессионалами в области цифровой безопасности.
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