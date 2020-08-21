Ко Дню кино открывается выставка "Памяти автограф"

просмотров: 136

Среди экспонатов, представленных на выставке, фотографии с автографами актёров - уроженцев Саратова: Олега Табакова, Евгения Миронова, Владимира Конкина.Объединяющей темой выставки стали культовые фильмы о событиях Второй мировой и Великой Отечественной войн. На выставке можно будет увидеть и кадры из известных военных фильмов разных времен, таких как «17 мгновений весны», «Как закалялась сталь», «Офицеры», «В августе 44-го» и даже популярных российских сериалов «Московская сага» и «Пепел».В коллекции Алексея Леонтьева так же представлены и редкие автографы Бориса Невзорова, Александра Адабашьяна, Сергея Юрского, Игоря Ясуловича и других прославленных российских актеров.