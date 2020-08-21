21 августа 2020 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 21 августа
«Дельта» третий раз в сезоне обыгрывает ЦСКА и выходит в полуфинал ЧР
15:15 | 21 августа
Дорожники готовят к сдаче шестнадцати региональных автотрасс в рамках нацпроекта
14:28 | 21 августа
Студент из Саратова проведет онлайн мастер-класс на тему: «Цифровой патруль «ХакеRU.net»
13:30 | 21 августа
Ко Дню кино открывается выставка "Памяти автограф"
12:33 | 21 августа
Движение трамваев №2 и №7 будет приостановлено на три дня
11:20 | 21 августа
Сотрудники сотовой компании задержаны за торговлю персональными данными
10:13 | 21 августа
В Саратовской области открывается охота на пернатую дичь
09:00 | 21 августа
Михаил Исаев анонсировал повышение зарплаты водителям горэлектротранспорта до 30 тысяч рублей
17:00 | 20 августа
Саратовским водителям напомнили о правилах безопасности на железнодорожных переездах
16:11 | 20 августа
В Саратове из-за работ коммунальщиков будет перекрыт участок улицы Соколовая
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Ко Дню кино открывается выставка "Памяти автограф"

Новости


На выставке представлены фотографии с автографами отечественных актеров из коллекции члена Союза журналистов Российской Федерации Алексея Юрьевича Леонтьева.

Среди экспонатов, представленных на выставке, фотографии с автографами актёров - уроженцев Саратова: Олега Табакова, Евгения Миронова, Владимира Конкина.

Объединяющей темой выставки стали культовые фильмы о событиях Второй мировой и Великой Отечественной войн. На выставке можно будет увидеть и кадры из известных военных фильмов разных времен, таких как «17 мгновений весны», «Как закалялась сталь», «Офицеры», «В августе 44-го» и даже популярных российских сериалов «Московская сага» и «Пепел».

В коллекции Алексея Леонтьева так же представлены и редкие автографы Бориса Невзорова, Александра Адабашьяна, Сергея Юрского, Игоря Ясуловича и других прославленных российских актеров.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код