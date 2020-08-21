Сотрудники сотовой компании задержаны за торговлю персональными данными

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По информации пресс-службы ведомства, один из сотрудников Поволжского филиала ПАО «МегаФон», имея доступ к информационной системе указанного оператора связи, осуществлял копирование персональных данных клиентов компании и передавал их другому сотруднику салона связи для последующей передачи за денежное вознаграждение третьим лицам.В отношении указанных граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и ч. 3 ст. 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».В УФСБ отметили, что максимальная санкция по указанным статьям УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.