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Михаил Исаев анонсировал повышение зарплаты водителям горэлектротранспорта до 30 тысяч рублей

Новости
Михаил Исаев анонсировал повышение зарплаты водителям горэлектротранспорта до 30 тысяч рублей

В СГЭТ подписан приказ об изменении штатного расписания.

По словам главы Саратова Михаила Исаева, с 1 сентября этого года минимальная зарплата водителя троллейбуса и трамвая 3 класса (низшего) составит 30 тысяч рублей "на руки". "Это без дополнительных надбавок, которые можно получить при выполнении плановых показателей. Также размер оплаты труда будет увеличиваться от стажа и класса конкретного сотрудника", - отметил глава города.

Михаил Исаев выразил уверенность, что предпринятые меры помогут укрепить материальную базу «Саратовгорэлектротранса» и остановить отток высококвалифицированных кадров из числа водителей, техников и кондукторов общественного транспорта. Также они помогут вернуть на прежнее место работы тех сотрудников, кто увольнялся из-за недостаточной оплаты труда и несоответствующих нормативам условий работы в предыдущие периоды деятельности предприятия.