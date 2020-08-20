Саратовским водителям напомнили о правилах безопасности на железнодорожных переездах

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Для профилактики нарушений правил дорожного движения был выбран железнодорожный переезд на 814 км станции Татищево Саратовского региона ПривЖД. Каждые сутки через него проезжает в среднем 8 тыс. автомобилей и около 100 поездов. Объект оборудован световой и звуковой сигнализацией, а также автоматическим устройством заграждения.В ходе акции железнодорожники раздали водителями памятки и буклеты, а также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.