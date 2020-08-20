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Хризотилцементный шифер отправил в затопленные Нижние Серги «Ураласбест»

Новости
Хризотилцементный шифер отправил в затопленные Нижние Серги «Ураласбест»


В качестве гуманитарной помощи комбинат «Ураласбест» отправил жителям пострадавшего от затопления города Нижние Серги порядка 400 листов хризотилцементного шифера. Этот кровельный материал используют для восстановления крыш около 200 жилых домов и социальных объектов. За поддержкой к производителю стройматериалов в Асбесте обратились представители Свердловского регионального отделения Российского Красного Креста.

На заводе в Асбесте незамедлительно откликнулись на просьбу – в кратчайшие сроки шифер будет в сопровождении Юрия Сысарова, председателя Совета молодых специалистов комбината, доставлен в Нижние Серги и распределен среди лишившихся крова жителей.

На комбинате «Уралапсбест» понимают сложность ситуации в затопленном городе. Впереди осень, поэтому необходимо быстро и качественно восстановить разрушенные стихией дома. Проверенный десятилетиями шифер придется кстати – это надежный, долговечный и безопасный материал, который не выделяет вредных паров, не горит, не плавится на солнце, препятствует сходу льда и снега, доступен по цене.