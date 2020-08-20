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Саратовские спортсмены присоединятся к челленджу «Мой флаг, моя история»

Новости


Он будет приурочен к празднованию Дня государственного флага РФ, который отмечают 22 августа.

Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов принял участие во всероссийской акции «Мой флаг, моя история».

На своей официальной странице в социальной сети Инстаграм министр рассказал свою историю, связанную с государственным флагом.

«Каждый раз, когда наши спортсмены поют гимн, стоя на пьедестале, и поднимается флаг России – я горжусь своей страной! Уверен, что это чувство испытывают миллионы жителей России. Я горжусь тем, что наши спортсмены во многих дисциплинах сильнейшие в мире!», - написал Александр Абросимов.

Министр молодежной политики и спорта Саратовской области призвал спортсменов региона присоединиться к акции.

«Предлагаю нашим спортсменам рассказать о том, какие чувства они испытывают, когда в честь их победы поднимается государственный флаг. Сейчас идет всероссийская акция «Мой флаг, моя история». И мы можем принять в ней участие. Рассказывайте свои истории в социальных сетях и добавляйте хештеги #МойФлагМояИстория #ДеньФлага #БольшаяПеремена», - написал Александр Абросимов.
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