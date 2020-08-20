Доля электронных продаж билетов на поезда дальнего следования превысила 56% в январе-июле
За семь месяцев 2020 года на Приволжской железной дороге оформлено более 560 тысяч электронных билетов на поезда дальнего следования. Доля онлайн-продаж составляет 56,2%.
Более 74% электронных билетов в январе - июле было оформлено через официальный сайт ОАО "РЖД". Электронной регистрацией воспользовались почти 458 тысяч пассажиров.
В условиях сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки Приволжская железная дорога рекомендует гражданам оформлять проездные документы, пользуясь удаленными сервисами.
Ознакомиться с подробной информацией о правилах оформления и возврата электронных билетов, электронной регистрации и прочих услугах можно на сайте ОАО "РЖД".