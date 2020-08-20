Доля электронных продаж билетов на поезда дальнего следования превысила 56% в январе-июле

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Более 74% электронных билетов в январе - июле было оформлено через официальный сайт ОАО "РЖД". Электронной регистрацией воспользовались почти 458 тысяч пассажиров.В условиях сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки Приволжская железная дорога рекомендует гражданам оформлять проездные документы, пользуясь удаленными сервисами.Ознакомиться с подробной информацией о правилах оформления и возврата электронных билетов, электронной регистрации и прочих услугах можно на сайте ОАО "РЖД".