Саратовским предпринимателям окажут содействие в создании сайтов и интернет-магазинов
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» центр «Мой бизнес» оказывает услугу софинансирования, то есть оплачивает половину стоимости работ по созданию сайта или лендинговой страницы, интернет-магазина и внедрению мобильного приложения для программы лояльности.
Также в услугу разработки и создания сайта, интернет-магазина или лендинга входит аренда доменного имени сроком на один год и хостинга сроком на один месяц.
Воспользоваться услугой могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Саратовской области и включенные в единый реестр субъектов МСП.
Подать заявку на получение услуги можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJRoIZf-VnKFxAK_UUKDsZqP1e8y37EuZ-ZNDLdZxs16t0lA/viewform.