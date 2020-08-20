Саратовским предпринимателям окажут содействие в создании сайтов и интернет-магазинов

просмотров: 134

Также в услугу разработки и создания сайта, интернет-магазина или лендинга входит аренда доменного имени сроком на один год и хостинга сроком на один месяц.Воспользоваться услугой могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Саратовской области и включенные в единый реестр субъектов МСП.Подать заявку на получение услуги можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJRoIZf-VnKFxAK_UUKDsZqP1e8y37EuZ-ZNDLdZxs16t0lA/viewform.