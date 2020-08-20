20 августа 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 20 августа
Саратовским водителям напомнили о правилах безопасности на железнодорожных переездах
16:11 | 20 августа
В Саратове из-за работ коммунальщиков будет перекрыт участок улицы Соколовая
14:51 | 20 августа
Хризотилцементный шифер отправил в затопленные Нижние Серги «Ураласбест»
13:13 | 20 августа
Саратовские спортсмены присоединятся к челленджу «Мой флаг, моя история»
12:52 | 20 августа
Доля электронных продаж билетов на поезда дальнего следования превысила 56% в январе-июле
12:00 | 20 августа
Кооператив из Базарно-Карабулакского района стал победителем конкурса грантовой поддержки
10:59 | 20 августа
Саратовским предпринимателям окажут содействие в создании сайтов и интернет-магазинов
09:53 | 20 августа
В саратовской гимназии установлены современные тепловизоры
09:00 | 20 августа
Сотрудникам социальных учреждений области за особые условия работы в период пандемии выплатили почти 335 миллионов рублей
17:00 | 19 августа
III открытый городской фестиваль бардовской и авторской песни «Бард-Экспресс» состоится в онлайн-формате
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Саратовским предпринимателям окажут содействие в создании сайтов и интернет-магазинов

Новости


В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» центр «Мой бизнес» оказывает услугу софинансирования, то есть оплачивает половину стоимости работ по созданию сайта или лендинговой страницы, интернет-магазина и внедрению мобильного приложения для программы лояльности.

Также в услугу разработки и создания сайта, интернет-магазина или лендинга входит аренда доменного имени сроком на один год и хостинга сроком на один месяц.

Воспользоваться услугой могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Саратовской области и включенные в единый реестр субъектов МСП.

Подать заявку на получение услуги можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJRoIZf-VnKFxAK_UUKDsZqP1e8y37EuZ-ZNDLdZxs16t0lA/viewform.