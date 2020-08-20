В саратовской гимназии установлены современные тепловизоры

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Директор компании Олег Рядинский рассказал, что точность измерения представленной конструкции – 0,3 градуса. Сборка производится в России, в том числе частично в Марксе.Тепловизоры могут работать независимо, либо быть интегрированы в существующие системы контроля доступа в учебное заведение. Они мгновенно определяют температуру тела, звуковым и световым сигналом информируют об отклонениях, оператору системы передается на экран фотография человека с повышенной температурой. При интеграции с системой контроля доступа проход может немедленно блокироваться.Об организации учебного процесса гимназии в новых условиях рассказала директор Татьяна Астахова. По ее словам, на утреннем фильтре будут обязательно присутствовать классные руководители и завучи. В случае фиксирования повышенной температуры, ученик будет оперативно направлен в медкабинет, где ему повторно измерят температуру и при необходимости вызовут родителей.Министр цифрового развития Адель Славутин доложил, что программа позволяет автоматически отправлять смс родителям о повышенной температуре.«Наш приоритет – здоровье детей. Данные тепловизиры дают возможность проводить теплометрию, не создавая очередей. Как пилотные проекты они установлены в 5 образовательных учреждениях», – отметил Валерий Радаев. Глава региона поручил проанализировать эффективность работы нового тепловизионного оборудования.В рамках визита Губернатору показали, как будут организованы разделение потоков учащихся, зонирование в столовой.