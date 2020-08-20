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Сотрудникам социальных учреждений области за особые условия работы в период пандемии выплатили почти 335 миллионов рублей

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Почти 335 миллионов рублей направлено на выплаты стимулирующего характера сотрудникам, работающим в 14-дневную смену в социальных учреждениях Саратовской области. В том числе, за счет средств федерального бюджета – 212,1 млн. рублей, за счет областных средств – 122,7 млн. рублей.

Средства доведены до подведомственных учреждений и выплачены сотрудникам в полном объеме.

Напомним, в рамках ограничительных мероприятий стационарные учреждения (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские социально-реабилитационные центры) перешли на работу в закрытом режиме, с соблюдением всех мер безопасности. Чтобы максимально обезопасить проживающих, сотрудники стационарных учреждений работают посменно, не покидая в течение 14 дней свои рабочие места.