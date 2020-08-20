Саратовская команда выиграла товарищеский матч по шахматам

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На сайте ChesKing.com на 40 досках в два тура встретились сборные регионов Саратовской и Кемеровской областей. Матч был организован федерациями шахмат Саратовской и Кемеровской областей.Каждая сторона, согласно Положению о матче, выставила 5 команд по 12 человек (8 основных игроков и до 4-х запасных) в возрастах до 10 (2011 г.р. и моложе); до 12(2009-2010 г.р.); до 14(2007-2008 г.р.); до 16(2005-2006 г.р.); до 18 лет (2003-2004 г.р.).Всего в матче приняло участие, вместе с запасными, 120 юных шахматистов. Ранее аналогичные матчи саратовские юные шахматисты сыграли с юношескими сборными Удмуртской республики, республики Башкортостан, Набережных Челнов, Самарской, Оренбургской, Челябинской областей. Саратовцы в тех матчах уверенно победили с крупным счетом.Матч со сборной Кемеровской области хорошо готовился с обеих сторон и обещал стать напряженным и интересным.Стороны, специально к матчу, провели отборочные турниры для укрепления и обновления сборных. Саратовцы собрали практически всех сильнейших юных шахматистов.Согласно Положению о матче, было сыграно 2 тура с контролем времени 10 минут + 5 секунд на партию каждому игроку. Перед вторым туром можно было делать замены игроков.В итоге очень упорной и равной борьбы на всех досках саратовцы выиграли по сумме всех партий 42.5 — 37.5.Подробные результаты, а также все партии матча и протоколы можно посмотреть на сайте областной федерации шахмат saratovchess.ru . Аналогичные матчи будут и с другими регионами Приволжского федерального округа, а также со сборными командами регионов России.Матчи запланированы и пройдут по графику.