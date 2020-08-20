20 августа 2020 ЧЕТВЕРГ
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В Саратове окрыта «горячая линия» по вопросам работы спортивных учреждений
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В Саратове окрыта «горячая линия» по вопросам работы спортивных учреждений

Новости


Открыта «горячая линия» по вопросам работы спортивных учреждений.

«Все спортивные школы Саратовской области возобновляют свою работу. Обязательное условие – соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. По мере готовности учреждений к работе в новых условиях, в полном объёме восстанавливается тренировочный процесс», - рассказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области открыло «горячую линию».

По всем вопросам о работе спортивных учреждений можно обращаться по номеру телефона 8 (8452) 27-43-81. «Горячая линия» работает по будням с 9.00 до 18.00 включительно.
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