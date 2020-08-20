Началась регистрация участников акции «Диктант Победы»

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«Такая возможность удобна и для организаторов, которые смогут рассчитать количество участников и ограничить их количество на той или иной площадке в соответствии с ограничениями из-за пандемии, действующими в регионах», – сказал Александр Хинштейн.Количество участников может увеличиться в разы и из-за количества площадок – их откроют в каждом населенном пункте России с численностью населения от пяти тысяч человек. При этом многие из них будут работать в других странах – планируется, что «Диктант Победы» напишут граждане 75 иностранных государств.К акции подключились силовые ведомства – МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардия. Они проведут «Диктант Победы» в том числе в своих профессиональных учебных заведениях.Партнерами «Диктанта Победы» стали и гражданские ведомства, и компании. Например, Российское географическое общество предложило 12 площадок в заповедниках и этнопарках страны – к примеру, акцию проведут в Саяно-Шушенском природном биосферном заповеднике в Красноярском крае. Он малодоступен, и здесь обитает порядка ста исчезающих и редких видов животных.Александр Хинштейн напомнил, что организаторы рассчитывают, что «Диктант Победы» в 2020 году напишет миллион человек – с учётом тех, кто будет участвовать в акции онлайн.Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно для смартфонов. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты участников акции будут засчитывать при поступлении в вузы.Напомним, ранее председатель Саратовского отделения Ассоциации «Российское историческое общество», член регионального политического совета партии «Единая Россия» Юрий Варфоломеев подчеркнул, что жители Саратовской области также начали подавать заявки на участие в акции. «Диктант Победы» можно будет написать более чем на 60 площадках в Саратове и районах области.«Планируется, что площадки вновь будут открыты в музее боевой и трудовой славы и в историческом парке «Россия – моя история». Посетители этих учреждений, знакомые с экспозициями, хорошо разбираются в истории нашей области, в том числе в периоде Великой Отечественной войны, поэтому нет сомнений, что они смогут без проблем ответить на вопросы теста», – сказал Варфоломеев, отметив, что в тестовых заданиях будут вопросы на региональную тематику.