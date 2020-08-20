Началась регистрация участников акции «Диктант Победы»
В 2020 году участники акции смогут предварительно зарегистрироваться на той площадке, где им было бы удобно написать «Диктант Победы», заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.
«Такая возможность удобна и для организаторов, которые смогут рассчитать количество участников и ограничить их количество на той или иной площадке в соответствии с ограничениями из-за пандемии, действующими в регионах», – сказал Александр Хинштейн.
Количество участников может увеличиться в разы и из-за количества площадок – их откроют в каждом населенном пункте России с численностью населения от пяти тысяч человек. При этом многие из них будут работать в других странах – планируется, что «Диктант Победы» напишут граждане 75 иностранных государств.
К акции подключились силовые ведомства – МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардия. Они проведут «Диктант Победы» в том числе в своих профессиональных учебных заведениях.
Партнерами «Диктанта Победы» стали и гражданские ведомства, и компании. Например, Российское географическое общество предложило 12 площадок в заповедниках и этнопарках страны – к примеру, акцию проведут в Саяно-Шушенском природном биосферном заповеднике в Красноярском крае. Он малодоступен, и здесь обитает порядка ста исчезающих и редких видов животных.
Александр Хинштейн напомнил, что организаторы рассчитывают, что «Диктант Победы» в 2020 году напишет миллион человек – с учётом тех, кто будет участвовать в акции онлайн.
Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно для смартфонов. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты участников акции будут засчитывать при поступлении в вузы.
Напомним, ранее председатель Саратовского отделения Ассоциации «Российское историческое общество», член регионального политического совета партии «Единая Россия» Юрий Варфоломеев подчеркнул, что жители Саратовской области также начали подавать заявки на участие в акции. «Диктант Победы» можно будет написать более чем на 60 площадках в Саратове и районах области.
«Планируется, что площадки вновь будут открыты в музее боевой и трудовой славы и в историческом парке «Россия – моя история». Посетители этих учреждений, знакомые с экспозициями, хорошо разбираются в истории нашей области, в том числе в периоде Великой Отечественной войны, поэтому нет сомнений, что они смогут без проблем ответить на вопросы теста», – сказал Варфоломеев, отметив, что в тестовых заданиях будут вопросы на региональную тематику.