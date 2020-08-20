Саратовские гимнастки вернулись к тренировкам

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В программу сборов включены занятия акробатикой, танцами, эстетикой, хореографией, общая физическая подготовка, плавание. Тренировки проходят под руководством местных опытных специалистов. Спортивные сборы проводятся в рамках подготовки к предстоящим соревнованиям по эстетической гимнастике, которые состоятся в ближайшее время в Саратове и других городах России.Участие в сборах принимают юные гимнастки в возрасте от 6 до 14 лет, представительницы саратовских команд «Вита», «Идель-Искорки», «Гармония», «Эврика». Сборы проходят в помещении водно-спортивного комплекса «Рекорд» и продлятся до 28 августа 2020 года.В прошлом месяце Минспорта России рекомендовало возобновить проведение спортивных мероприятий после вынужденного перерыва в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. В начале августа ведомство представило согласованный с Роспотребнадзором регламент по проведению спортивных мероприятий.Эстетическая гимнастика – самостоятельный командный вид спорт, основанный на выполнении группой гимнасток из 6 и более спортсменок синхронных, плавных и непрерывных движений, а также различных ритмических элементов: из художественной гимнастики, танцевальных, акробатических.