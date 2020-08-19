В этом году саратовцы представили рекордное количество работ на «Киновертикаль»

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Из них 20 киноработ представили на конкурс студенты СГМУ им. В.И. Разумовского и СГАУ им. Н.И. Вавилова, студийцы «Видеостудии Валерия Богословского» и даже дошколята из детского сада «Алые паруса».Среди участников конкурса этого года будут и работы от постоянных авторов фестиваля «Киновертикаль» - учащихся медицинского колледжа, лицея №15 (творческая группа «Пересмешники») и гимназии №34, воспитанников мультстудий «Пластилин», «Два кадра», «LavRushka», детской школы искусств имени В.В. Ковалева и медиашколы и телестудии «Облака».Всего же на конкурс поступило около 350 заявок от почти 1300 киноавторов из 23 регионов России, Республик Беларусь и Казахстан.Уже в конце августа начнет свою работу отборочная комиссия «Киновертикали 2020». Профессиональные кинематографисты составят шорт-лист фильмов, которые пройдут в конкурсную программу. Далее, по традиции, будет организовано интернет-голосование на приз зрительских симпатий и оценка конкурсных работ членами детского и юношеского жюри.