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Возобновлена деятельность реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями

Новости


В четырех городах Саратовской области возобновлена деятельность реабилитационных центров области для детей и подростков с ограниченными возможностями.

В реабилитационных учреждениях Саратова, Маркса и Ершова услуги семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, предоставляются в полустационарной форме с амбулаторным пребыванием, а также на дому. В Вольском центре услуги по реабилитации детей предоставляются пока только на дому.

Социальное обслуживание проводится по предварительной записи в соответствии с cанитарно-эпидемиологическими требованиями в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В учреждениях проводится комплекс мер по профилактике ОРВИ и COVID-19, включая термометрию для посетителей и работников, уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, разрешенных в детских учреждениях, обработку бактерицидными лампами, проветривание. Неукоснительно соблюдается масочный режим.

Медработники проводят разъяснительную работу с семьями о необходимости соблюдения мер профилактики инфекции. Массовые мероприятия отменены до полного снятия ограничений.
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