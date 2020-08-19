Возобновлена деятельность реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями

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В реабилитационных учреждениях Саратова, Маркса и Ершова услуги семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, предоставляются в полустационарной форме с амбулаторным пребыванием, а также на дому. В Вольском центре услуги по реабилитации детей предоставляются пока только на дому.Социальное обслуживание проводится по предварительной записи в соответствии с cанитарно-эпидемиологическими требованиями в условиях распространения коронавирусной инфекции.В учреждениях проводится комплекс мер по профилактике ОРВИ и COVID-19, включая термометрию для посетителей и работников, уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, разрешенных в детских учреждениях, обработку бактерицидными лампами, проветривание. Неукоснительно соблюдается масочный режим.Медработники проводят разъяснительную работу с семьями о необходимости соблюдения мер профилактики инфекции. Массовые мероприятия отменены до полного снятия ограничений.