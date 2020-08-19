19 августа 2020 СРЕДА
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13:39 | 19 августа
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12:47 | 19 августа
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11:48 | 19 августа
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10:59 | 19 августа
Открыта «горячая линия» по вопросам работы спортивных учреждений
09:53 | 19 августа
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09:00 | 19 августа
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17:00 | 18 августа
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16:09 | 18 августа
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Открыта «горячая линия» по вопросам работы спортивных учреждений

Новости


«Все спортивные школы Саратовской области возобновляют свою работу. Обязательное условие – соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. По мере готовности учреждений к работе в новых условиях, в полном объёме восстанавливается тренировочный процесс», - рассказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области открыло «горячую линию».

По всем вопросам о работе спортивных учреждений можно обращаться по номеру телефона 8 (8452) 27-43-81. «Горячая линия» работает по будням с 9.00 до 18.00 включительно.
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