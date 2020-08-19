Открыта «горячая линия» по вопросам работы спортивных учреждений

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Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области открыло «горячую линию».По всем вопросам о работе спортивных учреждений можно обращаться по номеру телефона 8 (8452) 27-43-81. «Горячая линия» работает по будням с 9.00 до 18.00 включительно.