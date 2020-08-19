Губернатор Саратовской области Валерий Радаев: Основная тема заседания Координационного совета – подготовка школ к первому сентября

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Поставлена задача усилить информационную кампанию. Валерий Радаев поручил министерству образования тщательно промониторить запрос на информацию от учительского и родительского сообществ, чтобы на областном педсовете были даны максимально четкие пояснения. «Задача – войти в новый учебный год полностью вооруженными. Сфера образования – одна из самых чувствительных и резонансных, касается фактически каждой семьи. При этом ответственность за здоровье и качество занятий – коллективная, включая родителей и учителей. И это нужно до них доводить, помогая там, где это необходимо», – подчеркнул Губернатор.О текущей санитарно-эпидемиологической обстановке проинформировала врио заместителя руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ирина Мясникова. Она сообщила, что зарегистрировано 11116 случаев заболеваний, показатель заболеваемости составил 459,4, что в 1,36 раза меньше чем в среднем по РФ. За сутки прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе составил 0,88. Основное количество заболевших в Саратове (41%). Отмечено, что в августе наблюдается сокращение количества внебольничных пневмоний.Замминистр здравоохранения области Станислав Шувалов доложил, что область более 1,5 месяца находится на плато. Сегодня количество выздоровевших впервые составило более 150 чел., всего выздоровело 6949 пациентов. Имеется необходимый запас лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Медицинскому персоналу производятся все установленные стимулирующие и страховые выплаты.О ходе подготовки образовательных организаций к новому учебному году в условиях распространения коронавирусной инфекции проинформировала ио министра образования Елена Нерозя. Приняты 1939 образовательных организаций (98,4% от общего количества), 31 учреждение находится в стадии приёмки, которая завершится 20 августа. Осуществляется закупка обеззараживателей-рециркуляторов, бесконтактных термометров, антисептических средств, средств индивидуальной защиты. В образовательных организациях будет обеспечено обязательное проведение противоэпидемиологических мероприятий. Среди них: распределение обучающихся по потокам, утренние фильтры и термометрия, генеральная уборка не реже 1 раза в неделю, гигиеническая обработка рук, регулярное обеззараживание воздуха и проветривание помещений, закрепление за каждым классом отдельного кабинета и др.