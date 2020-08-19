Исторический парк «Россия – моя история» готовит новую масштабную мультимедийную выставку «Память поколений».

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В год 75-летия Великой Победы она откроется в 23 регионах страны, в том числе в Саратовской области. Проект создан при поддержке Министерства культуры РФ и участии Российского военно-исторического общества.«Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» - первая подобная по концепции и масштабу мультимедийная выставка, которая представит с помощью современных цифровых технологий и оборудования уникальную коллекцию шедевров живописи отечественных мастеров XX века.Одним из самых ярких визуальных решений на выставке станет внедрение спецэффектов в каждую из более чем 200 экспонируемых картин. Так, знаменитые произведения из статичного живописного изображения превратятся в самостоятельные мини-новеллы о том, что острый взгляд художника выбрал из фронтовых будней в качестве сюжета для своего полотна. Технологии, оживившие героев картин Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Александра Лактионова и многих других, помогут любителям искусства стать не просто созерцателями исторической живописи, а увидеть в ней саму жизнь 1940-х годов.Подготовка проекта длилась больше года. В результате экспозиция, состоящая из 8 тематических залов, объединила собрания 45 музеев страны, в том числе Государственной Третьяковской галереи, ГМВЦ «РОСИЗО», Государственного Русского музея, Музея Победы, Центрального музея Вооруженных Сил РФ, Государственного центрального музея современной истории России.- На выставке в Саратове будет представлен и региональный контент, - рассказал директор саратовского Исторического парка «Моя история» Дмитрий Кубанкин. - Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева предоставил интересные работы из своей коллекции. Безусловно, работы саратовских художников привлекут посетителей. Картины не просто будут представлены в мультимедийном варианте, новые технологии интерактивной выставки позволят глубоко погрузиться в историю. Выставку также дополнят хронологические ленты с событиями Великой Отечественной войны, подвигами саратовцев на фронте и фактами мужества и героизма в тылу.Мультимедийный проект станет продолжением художественной экспозиции «Память поколений», проходившей в Московском «Манеже» с 4 ноября по 10 декабря 2019 года при участии Президента РФ В.В. Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В Москве выставку посетили свыше 250 тысяч человек.