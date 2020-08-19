Специалистов центров занятости обучают работе с гражданами с ограниченными возможностями здоровья

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Обучение стартовало по программе «Предоставление услуги по профессиональной реабилитации гражданам с инвалидностью в деятельности специалистов службы занятости населения» в рамках государственной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области».По словам заместителя министра труда и социальной защиты области – председателя комитета по занятости Натальи Михайловой, содействие занятости граждан с инвалидностью является важным направлением деятельности ведомства. «Трудоустройство граждан с ограниченными возможностями – сложный многоплановый процесс. Его результатом является приобщение людей с особыми потребностями к общественно-полезному труду в соответствии с состоянием их здоровья, особенностями и личными возможностями. Повышение квалификации специалистов в рамках модернизации службы занятости населения поможет обеспечить этой категории граждан реализацию их права на труд», - подчеркнула заместитель министра.Обучение специалистов, организованное Центром адаптации и реабилитации инвалидов, будет проводиться в дистанционном формате в течение трёх месяцев.