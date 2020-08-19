Александр Абросимов: "В Саратовской области уже работает 21 плавательный бассейн"

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«На данный момент в Саратовской области уже работает 21 плавательный бассейн в Саратове, Балакове, Аткарском, Вольском, Краснокутском, Ершовском, Пугачевском, Советском, Саратовском и Татищевском муниципальных районах. Всего бассейнов в регионе 77. С 1 сентября будут открыты практически все. Дело в том, что ряд из них находится на территории школ и вузов.Сейчас на некоторых объектах идет ремонт. Так, в связи с проведением работ по замене запорной арматуры и ремонтом трубопроводов, бассейн в спортивном комплексе «Дельфин» будет открыт 1 октября.Ежегодно в октябре начинаются занятия и в бассейне «Саратов». До 1 сентября ПАО «Т-плюс» будет проводить здесь профилактические работы. После чего начнется заливка и водоподготовка бассейна. Сейчас министерство молодежной политики и спорта области прорабатывает вопрос с администрацией города Саратова о возобновлении работы бассейна в сентябре.Все спортивные школы области возвращаются к привычному режиму работы с обязательным условием соблюдения всех предписаний Роспотребнадзора. Так, воспитанники СШОР по водным видам спорта приступили к тренировкам на базе бассейнов ДС «Юность» и СГАУ им Н.И. Вавилова», - написал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.По вопросам возобновления работы спортивных учреждений можно обращаться в администрации спортивных школ и в отдел видов спорта и подготовки спортивного резерва министерства молодежной политики и спорта Саратовской области по телефону 27-43-81.