Определен подрядчик строительства дороги к Парку покорителей космоса

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Подрядчиком определено Энгельсское предприятие ООО «Автодорожник». Автотрасса станет одной из составляющих проекта «Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина», а также полноценной входной зоной для жителей села Смеловка.«Проект будет реализовываться в несколько этапов. Асфальтовое дорожное покрытие предполагается изготовить по новой технологии, чтобы дорога соответствовала международным стандартам, - отметил представитель заказчика, начальник ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», Эльдар Узбяков. - Автодорога с велопешеходной составляющей станет связующей частью зоны причала в с. Смеловка и Парка покорителей космоса. Концепция изложена в едином ансамбле с Парком. Все объекты будут объединены общим стилем, включая малые архитектурные формы и должны создать комфортную зону отдыха как для жителей Саратова и Энгельса, так и для туристов.»«Наша задача выполнить полный объем работы в срок. Если мы взялись за данный проект, зашли на аукцион и выиграли конкурс, у нас другого пути нет. Тем более, что опыт строительства с нуля у нас есть, - подчеркнул Дмитрий Безуглов, главный инженер ООО «Автодорожник», представитель подрядной организации. - Мы стараемся идти в ногу со временем и использовать современные технологии, соответствовать новым нормам ГОСТа. Под новые задачи ранее мы уже перестроили лабораторию и производственный цех, закупили автогрейдер, каток, а также машину для устройства разметки термопластиком вместе с котлом.Реализация данного проекта нами будет осуществляться с нуля — участок находится в поле с проезженной колеёй от машин, таким образом будет перекладываться весь «пирог дорожной одежды».Средняя стоимость капитального ремонта дороги составляет 40 миллионов рублей километр, сумма данного контракта строительства дороги «с нуля» составила 76 миллионов рублей.