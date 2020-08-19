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Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится с 21 августа в связи с ремонтом инфраструктуры

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В период с 21 по 25 августа в Саратовской области частично изменится расписание пригородных поездов № 6164 Ртищево-1 – Саратов-1 и № 6474 Татищево – Анисовка.

Это связано с проведением плановых путевых работ по замене стрелочных переводов на ст. Ртищево-2 Юго-Восточной железной дороги.

Приволжская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам на инфраструктуре и внимательно ознакомиться с изменённым расписанием указанных пригородных поездов.