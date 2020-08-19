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«Саратовская кинотраектория» совместно с областным киновидеоцентром ко Дню российского кино готовят видеопоздравление кинематографистам

Новости
«Саратовская кинотраектория» совместно с областным киновидеоцентром ко Дню российского кино готовят видеопоздравление кинематографистам

Региональная общественная организация «Саратовская кинотраектория» совместно с областным киновидеоцентром ко Дню российского кино готовят видеопоздравление кинематографистам Саратовской области.

Для участия в съёмках были приглашены добровольцы, которые зарегистрировались на сайтах dobro.ru, киновертикальсаратов.рф и пожелавшие стать участниками проекта «КИНО и его команда», реализуемого в текущем году с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Съемки состоялись в кинозале одного из саратовских кинотеатров, который еще не открыл свои двери для массового зрителя, но гостеприимно принял съемочную группу.

Работа над роликом Дня кино в качестве «массовки» стала отправной точкой деятельности волонтеров проекта «КИНО и его команда». Юноши и девушки не только познакомились друг с другом, но и на несколько часов стали актерами, фотографами и помощниками профессиональных кинооператоров.

По словам руководителя проекта «Кино и его команда» Ирины Шатылко, этот опыт добровольцы смогут использовать в рамках программы VII открытого фестиваля детского и юношеского кино «Киновертикаль» (5-9 октября, Саратов).

Напомним, что в команду организаторов фестиваля войдут более 100 добровольцев - студентов и школьников саратовских образовательных организаций.