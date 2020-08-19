Почти пятнадцати тысячам семей Саратовской области назначена ежемесячная выплата на первенца

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Такую меру поддержки граждане получают в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.В настоящее время размер выплаты составляет 9708 руб. в месяц. Оформить ее можно в учреждениях социальной поддержки населения или в МФЦ по месту постоянной прописки либо по месту фактического проживания или временной регистрации.Чтобы оформить выплату в учреждениях социальной поддержки населения, необходима запись на прием специалистов. Сделать это можно по телефонам горячей линии минтруда и социальной защиты области social.saratov.gov.ru. Номера телефонов указаны на сайте ведомства в разделе «Социальная помощь при коронавирусе».Справочно:Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста трех лет имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории нашей страны. При обращении за назначением ежемесячной выплаты в 2020 году в Саратовской области её получают семьи, в которых среднемесячный доход на каждого члена семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих 6 месяцам перед месяцем обращения за выплатой, не превышает 20 552 руб.