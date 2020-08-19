19 августа 2020 СРЕДА
Новости
17:00 | 18 августа
Специалистов центров занятости обучают работе с гражданами с ограниченными возможностями здоровья
16:09 | 18 августа
Александр Абросимов: "В Саратовской области уже работает 21 плавательный бассейн"
15:18 | 18 августа
Определен подрядчик строительства дороги к Парку покорителей космоса
14:23 | 18 августа
Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится с 21 августа в связи с ремонтом инфраструктуры
13:30 | 18 августа
«Саратовская кинотраектория» совместно с областным киновидеоцентром ко Дню российского кино готовят видеопоздравление кинематографистам
12:45 | 18 августа
В этом году фестиваль «Укек. Один день из жизни средневекового города» сменит формат, название и «прописку»
12:38 | 18 августа
Почти пятнадцати тысячам семей Саратовской области назначена ежемесячная выплата на первенца
10:48 | 18 августа
За семь лет в центры «Мои Документы» области обратилось более пятнадцати миллионов заявителей
09:51 | 18 августа
Фестиваль «Палитра ремесел» продолжит свою работу в онлайн-формате
09:00 | 18 августа
Балашовский район лидирует в области по валовому сбору зерна
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Почти пятнадцати тысячам семей Саратовской области назначена ежемесячная выплата на первенца

Новости


14942 семьям Саратовской области назначена ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребёнка, из них 1,7 тыс. граждан получают выплату на детей, рожденных в 2020 году.

Такую меру поддержки граждане получают в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В настоящее время размер выплаты составляет 9708 руб. в месяц. Оформить ее можно в учреждениях социальной поддержки населения или в МФЦ по месту постоянной прописки либо по месту фактического проживания или временной регистрации.

Чтобы оформить выплату в учреждениях социальной поддержки населения, необходима запись на прием специалистов. Сделать это можно по телефонам горячей линии минтруда и социальной защиты области social.saratov.gov.ru. Номера телефонов указаны на сайте ведомства в разделе «Социальная помощь при коронавирусе».

Справочно:

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста трех лет имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории нашей страны. При обращении за назначением ежемесячной выплаты в 2020 году в Саратовской области её получают семьи, в которых среднемесячный доход на каждого члена семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих 6 месяцам перед месяцем обращения за выплатой, не превышает 20 552 руб.