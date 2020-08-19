Почти пятнадцати тысячам семей Саратовской области назначена ежемесячная выплата на первенца
14942 семьям Саратовской области назначена ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребёнка, из них 1,7 тыс. граждан получают выплату на детей, рожденных в 2020 году.
Такую меру поддержки граждане получают в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
В настоящее время размер выплаты составляет 9708 руб. в месяц. Оформить ее можно в учреждениях социальной поддержки населения или в МФЦ по месту постоянной прописки либо по месту фактического проживания или временной регистрации.
Чтобы оформить выплату в учреждениях социальной поддержки населения, необходима запись на прием специалистов. Сделать это можно по телефонам горячей линии минтруда и социальной защиты области social.saratov.gov.ru. Номера телефонов указаны на сайте ведомства в разделе «Социальная помощь при коронавирусе».
Справочно:
Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста трех лет имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории нашей страны. При обращении за назначением ежемесячной выплаты в 2020 году в Саратовской области её получают семьи, в которых среднемесячный доход на каждого члена семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих 6 месяцам перед месяцем обращения за выплатой, не превышает 20 552 руб.