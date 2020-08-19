В этом году фестиваль «Укек. Один день из жизни средневекового города» сменит формат, название и «прописку»

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Темой беседы министра Татьяны Гараниной и археолога, директора Исторического парка Дмитрия Кубанкина с журналистами и блогерами стал грядущий фестиваль.Татьяна Анатольевна сообщила, что затянувшиеся санитарные каникулы подтолкнули многие учреждения культуры на поиск и апробацию новых форм общения с посетителями, зрителями. Новый формат будет и у фестиваля исторической реконструкции. Девятый по счету пройдет на площадке парка «Россия — моя история». Теперь он будет называться - фестиваль археологии и реконструкции «Укек». Главное, что подчеркнула министр, при всех изменениях фест не утратил главнои идеи, суть которой заключается в изучении и популяризации уникального археологического памятника — золотоордынского города Укек.Дмитрий Кубанкин рассказал, что на территории парка, которая составляет пять тысяч квадратных метров, планируется разместить основные площадки фестиваля. По мнению ученого, это позволит создать необходимую атмосферу. Поскольку в прошлом году, по подсчету организаторов, в фестивальный день Увекское городище посетили свыше шестидесяти тысяч человек, в 2020-м «Укек» станет длительным проектом протяженностью в 24 дня. Пропускная способность фестиваля — 120 человек в час. На этот раз посетителям будут предложены уникальные выставки, костюмированные представления, во дворе парка будут разбиты юрта и шатры. Фестиваль станет частью нового проекта «Археологический детектив». Над его созданием по заданию Дмитрия Кубанкина трудится Эдик Гаспарян. По словам программиста, «Арехологический детектив» создаст у посетителей праздника ощущение того, что они не сторонние наблюдатели, а жители древнего Укека. Они смогут шаг за шагом раскрывать его тайны. А это весьма увлекательное дело.Поэтому большая часть пресс-тура была посвящена непосредственно раскопкам. Они на Увеке проходят шестнадцатый год. Каждая экспедиция дает археологам массу артефактов, а значит, и пищу для размышлений, представлений о жизни наших средневековых предков. Даже по пути к месту раскопок мы ступали по кирпичам 13 века, видели осколки древних амфор. Само место раскопа (во дворе одного из местных домовладений) стало площадкой для увлекательной лекции, в ходе которой Дмитрий Александрович провел для журналистов целое расследование о причинах гибели средневекового Укека. Находки раскопок указывают на то, что город стал жертвой других обстоятельств, нежели гигантские оползни, о чем писали в учебниках до 90-х годов. Одной из причин гибели Увека стала «черная смерть» - чума. Вернее, ее экономические последствия. Основная часть населения также пала от рук хана Абдуллаха, который целенаправленно уничтожал города Золотой Орды.Когда слушаешь Дмитрия Кубанкина, сложно представить тот объем работ, который еще предстоит саратовским археологам в части раскопок древнего Укека. Но главное Дмитрием Александровичем сделано. Раскопки поставлены на поток, доказано, что Увек жив. Впереди много работы и стремление добиться для Увекского городища статуса «памятника археологии».Тайны Древнего Укека откроются для вас в ходе одноименного фестиваля. Старт ему будет дан 14 сентября. Посетить мероприятия феста саратовцы и гости города смогут по предварительной записи. Телефон для записи: 69-50-34.Автор Елена Маркелова