В этом году фестиваль «Укек. Один день из жизни средневекового города» сменит формат, название и «прописку»
Накануне Дня археолога состоялся пресс-тур на Увек. Организовали поездку на место проведения любимого саратовцами ежегодного Фестиваля «Укек. Один день из жизни средневекового города» региональное министерство культуры и Исторический парк «Россия — моя история».
Темой беседы министра Татьяны Гараниной и археолога, директора Исторического парка Дмитрия Кубанкина с журналистами и блогерами стал грядущий фестиваль.
Татьяна Анатольевна сообщила, что затянувшиеся санитарные каникулы подтолкнули многие учреждения культуры на поиск и апробацию новых форм общения с посетителями, зрителями. Новый формат будет и у фестиваля исторической реконструкции. Девятый по счету пройдет на площадке парка «Россия — моя история». Теперь он будет называться - фестиваль археологии и реконструкции «Укек». Главное, что подчеркнула министр, при всех изменениях фест не утратил главнои идеи, суть которой заключается в изучении и популяризации уникального археологического памятника — золотоордынского города Укек.
Дмитрий Кубанкин рассказал, что на территории парка, которая составляет пять тысяч квадратных метров, планируется разместить основные площадки фестиваля. По мнению ученого, это позволит создать необходимую атмосферу. Поскольку в прошлом году, по подсчету организаторов, в фестивальный день Увекское городище посетили свыше шестидесяти тысяч человек, в 2020-м «Укек» станет длительным проектом протяженностью в 24 дня. Пропускная способность фестиваля — 120 человек в час. На этот раз посетителям будут предложены уникальные выставки, костюмированные представления, во дворе парка будут разбиты юрта и шатры. Фестиваль станет частью нового проекта «Археологический детектив». Над его созданием по заданию Дмитрия Кубанкина трудится Эдик Гаспарян. По словам программиста, «Арехологический детектив» создаст у посетителей праздника ощущение того, что они не сторонние наблюдатели, а жители древнего Укека. Они смогут шаг за шагом раскрывать его тайны. А это весьма увлекательное дело.
Поэтому большая часть пресс-тура была посвящена непосредственно раскопкам. Они на Увеке проходят шестнадцатый год. Каждая экспедиция дает археологам массу артефактов, а значит, и пищу для размышлений, представлений о жизни наших средневековых предков. Даже по пути к месту раскопок мы ступали по кирпичам 13 века, видели осколки древних амфор. Само место раскопа (во дворе одного из местных домовладений) стало площадкой для увлекательной лекции, в ходе которой Дмитрий Александрович провел для журналистов целое расследование о причинах гибели средневекового Укека. Находки раскопок указывают на то, что город стал жертвой других обстоятельств, нежели гигантские оползни, о чем писали в учебниках до 90-х годов. Одной из причин гибели Увека стала «черная смерть» - чума. Вернее, ее экономические последствия. Основная часть населения также пала от рук хана Абдуллаха, который целенаправленно уничтожал города Золотой Орды.
Когда слушаешь Дмитрия Кубанкина, сложно представить тот объем работ, который еще предстоит саратовским археологам в части раскопок древнего Укека. Но главное Дмитрием Александровичем сделано. Раскопки поставлены на поток, доказано, что Увек жив. Впереди много работы и стремление добиться для Увекского городища статуса «памятника археологии».
Тайны Древнего Укека откроются для вас в ходе одноименного фестиваля. Старт ему будет дан 14 сентября. Посетить мероприятия феста саратовцы и гости города смогут по предварительной записи. Телефон для записи: 69-50-34.
Автор Елена Маркелова