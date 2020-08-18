За семь лет в центры «Мои Документы» области обратилось более пятнадцати миллионов заявителей

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15 августа 2013 года в Энгельсе торжественно открылся и начал свою работу первый в Саратовской области многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.«За это время произошло много серьезных перемен к лучшему – из одного центра разрослась обширная филиальная сеть, а сами многофункциональные центры обрели новое имя – «Мои Документы». Сейчас вывеску с таким названием можно увидеть в каждом районном центре и городском округе области», - отмечает директор ГАУСО «МФЦ» Михаил Бранов.Число предоставляемых услуг ведомств и организаций всех уровней за время функционирования МФЦ увеличилось более чем в 6 раз – сейчас их уже порядка 300. Внедряются и новые сервисы. Так, например, оплатить госпошлину картой любого банка и без комиссии теперь можно непосредственно в окне приема заявителей.«За последние семь лет в регионе существенно вырос уровень качества оказания госуслуг, а получить их стало значительно проще. Этому, в первую очередь, способствовало появление специализированных центров предоставления услуг по принципу «одного окна», которые уже стали для жителей области неотъемлемой частью. Мы изначально установили высокую планку деятельности Центров и главная задача сейчас - продолжать держать стандарт качества предоставляемых услуг и сервисов, от которых порой напрямую зависит решение жизненных проблем», - подчеркнула министр экономического развития области Юлия Швакова.По принципу «одного окна» можно получить множество государственных услуг и документов для физических лиц, юридических лиц и бизнеса: оформить паспорт или загранпаспорт, право собственности на имущество, поменять права или СНИЛС, открыть свое дело, оформить материнский капитал или распорядиться его средствами - это и многое другое можно получить, обратившись в любой центр «Мои Документы» области.Количество заявителей также продолжает расти. Каждый день в центры обращаются более 10 тысяч жителей. В 2019 году в центрах «Мои Документы» региона было принято более 3 миллионов заявителей, которым предоставлено 1,3 млн. услуг, что на 6 % больше, чем в 2018 году. Всего за семь лет в центры области обратилось более 15 миллионов заявителей.