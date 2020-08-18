Фестиваль «Палитра ремесел» продолжит свою работу в онлайн-формате

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Новые реалии внесли свои правки в традиционный ход праздника, но, несмотря на ограничительные мероприятия, фестиваль прошел успешно. С 14 по 16 августа мастера и художники из 14 регионов России представили на ярмарке на Волжской лучшие изделия народных художественных промыслов.На ярмарку участники привезли пензенскую керамику, архангельские пряники, богородские деревянные игрушки из Сергиева Посада, волгоградские сувениры, украшения из бисера из Тольятти, шахматы из Пензы, меховые изделия из Пятигорска, кованые ножи из Ворсмы и многое другое. Мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых профилактических норм.Впервые в этом году на странице фестиваля работала интерактивная карта ярмарки https://palitraremesel.ru/, на которой можно было посмотреть всех участников мероприятия. Это дало возможность гостям фестиваля, не выходя из дома, «прогуляться» по торговым рядам и выбрать понравившийся товар. Положительные отзывы о ярмарке, посты и фотографии оставили сотни посетителей официальных аккаунтов фестиваля и Палаты ремесел в Инстаграм https://www.instagram.com/palitraremesel/?hl=en, Вконтакте https://vk.com/palitraremeselfest.«Пандемия внесла коррективы в наш праздник, который в этом году частично прошел онлайн. Но вместе с этим, мы – Торгово-промышленная палата, Палата ремесел, министерство экономики и администрация города нашли возможность предоставить ремесленникам, предпринимателям возможность реализовать свои изделия здесь в Саратове, на ярмарке «Палитры ремесел». В текущей экономической ситуации – это очень важный шаг по поддержке людей, зарабатывающих своим трудом», - отметил Алексей Антонов.Развлекательная часть фестиваля прошла в этом году онлайн. Ежедневно со страницы фестиваля и социальных сетей велась трансляция насыщенной программы, которую за три дня посмотрели более 5 тысяч человек. Это порядка 100 видео-визиток мастеров и художников, 9 интервью, 15 мастер-классов, 8 виртуальных экскурсий, детские сказки, 4 видео-сюжета об интересных людях, местах и промыслах нашего края. Основная часть контента была подготовлена организаторами специально для «Палитры ремесел».«Палитра ремесел» - поистине уникальный культурный проект, который объединяет творческих и инициативных людей, с любовью и уважением относящихся к народному творчеству. В Саратовской области этому вопросу уделяется особое внимание и именно здесь была создана Палата ремесел – организатор мероприятия, которая сейчас функционирует в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Очень важно, что даже в непростых эпидемиологических условиях мы все-таки успешно провели фестиваль», - подчеркнула Юлия Швакова.«Мы благодарны главным героям нашего фестиваля – мастерам, которые приехали в Саратов. Мы справились и смогли подготовить очень интересную трехдневную онлайн-программу, включающую огромный пласт ценной информации о людях, промыслах, туристических объектах, природных богатствах региона. Все это уже стало частью летописи наших мастеров и, надеюсь, принесет пользу, послужит примером, как можно и нужно работать, чтобы получать достойный результат», - отметил директор Палаты ремесел Саратовской области Сергей Леонов.В этом году решено сделать фестиваль доступным даже после завершения. Посмотреть участников и их изделия, узнать про ремесла и талантливых мастеров теперь можно со страницы фестиваля в любое удобное время – весь контент будет доступен до следующего года по адресу https://palitraremesel.ru/.