Школьники и студенты могут стать участниками фоточелленджа «Цвета моей Родины»

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Для того, что бы принять участи е необходимо сделать фото или фотоколлаж из нескольких снимков в своем населенном пункте на фоне достопримечательностей белого, красного или синего цветов. Обязательное условие присутствие участника на фото.Выставить фото необходимо в комментариях к посту в группе «Большая перемена» в социальной сети «Вконтакте». Под фото необходимо поставить хештеги: #ЦветаМоейРодины #БольшаяПеремена и передать эстафету друзьям и родственникам, отметив их в посте. Также необходимо быть участником группы «Большая перемена».Работы принимаются до 23:59 22 августа. Жюри оценит оригинальность и креативность выполненного задания, выполнение всех условий, технику выполнения и выберет лучших.Призами челленджа станут скейтборд, лонгборд и балансировочный скейтборд.