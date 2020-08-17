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Онлайн-экскурсии для школьников проводятся в Саратовском техникуме железнодорожного транспорта

Новости


С целью профориентации школьников в Саратовском техникуме железнодорожного транспорта – филиале Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС) проводятся онлайн-экскурсии.

В результате все желающие могут ознакомиться с работой лабораторий, специализированных кабинетов, спортзалов и учебного полигона, не выходя из дома. Для этого требуется компьютер, смартфон или любой другой гаджет с доступом к Интернету.

При подготовке проекта специалисты и студенты техникума сделали более 200 фотографий и 12 презентационных видеороликов, отражающих работу подразделений и учебного оборудования. Все материалы распределены по тематическим блокам в социальной сети.
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