Онлайн-экскурсии для школьников проводятся в Саратовском техникуме железнодорожного транспорта

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В результате все желающие могут ознакомиться с работой лабораторий, специализированных кабинетов, спортзалов и учебного полигона, не выходя из дома. Для этого требуется компьютер, смартфон или любой другой гаджет с доступом к Интернету.При подготовке проекта специалисты и студенты техникума сделали более 200 фотографий и 12 презентационных видеороликов, отражающих работу подразделений и учебного оборудования. Все материалы распределены по тематическим блокам в социальной сети.