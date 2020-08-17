Слова Бориса Листова о «второй нефти» для России фермер Штефан Дюрр назвал пророческими
Глава Россельхозбанка предрек аграрному сектору России большое будущее еще в нулевые, об этом пишет «Комсомольская Правда». Издание пообщалось с немецким фермером Штефаном Дюрром: уроженец Германии в 90-е годы переехал в Россию, получил российское гражданство и успешно развивает свое фермерское хозяйство. Сегодня он – один из крупнейших производителей молока в России и Европе. Начинал Дюрр с продажи иностранной сельхозтехники, но на развитие молочного производства в 2000-е его вдохновили слова Бориса Листова.
«Борис Листов тогда очень уверенно предсказал, что в следующем десятилетии производство продуктов питания станет для России «второй нефтью». Хотя до импортозамещения еще было много лет», - рассказал фермер «Комсомольской Правде».
Он считает, что именно село в России является оплотом стабильности, а при организации достойных условий труда и жизни будет сложно найти людей трудолюбивее русских.