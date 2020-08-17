Дворец культуры «Россия» объявляет творческий онлайн — конкурс фотографов — любителей «Лето в объективе».

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В конкурсе могут принять участие все желающие. Для участия в конкурсе необходимо предоставить анкету-заявку, согласие на обработку персональных данных и фотографию (или скан-копию) конкурсной работы в период с 17 по 26 августа 2020 года на электронную почту Дворца культуры «Россия» konkurs.dkrossiya@gmail.com в теме письма необходимо указать: Конкурс фотографий «Лето в объективе», фамилию и имя участника Конкурса.26 августа 2020 года в 19:00 (по московскому времени) прием заявок завершается!С положением конкурса Вы можете ознакомиться на сайте ДК "Россия" - http://dvorez-rossiya.ru/tvorcheskij-onlajn-konkurs-fotografov-lyubitelej-leto-v-obektive/Желаем Вам творческих успехов!#ДКРоссия #Саратов #Летовобъективе #фотоконкурс #конкурс #онлайн_конкурс #лето