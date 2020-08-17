Саратовцы могут получить национальную премию «Студент года-2020»

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Прием заявок проходит до 20 августа на площадке АИС «Молодежь России». Прислать пакет документов, согласно положению о конкурсе, можно с 20 августа по 10 сентября на электронный адрес sarmolod@list.ru.На премию могут претендовать учащиеся и студенты, имеющие особые достижения в сфере науки, спорта, творчества, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.