Саратовцы могут получить национальную премию «Студент года-2020»
Студенты саратовских вузов и учащиеся профессиональных образовательных организаций могут принять участие в региональном этапе конкурса на присуждение Российской национальной премии «Студент года-2020».
Прием заявок проходит до 20 августа на площадке АИС «Молодежь России». Прислать пакет документов, согласно положению о конкурсе, можно с 20 августа по 10 сентября на электронный адрес sarmolod@list.ru.
На премию могут претендовать учащиеся и студенты, имеющие особые достижения в сфере науки, спорта, творчества, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.