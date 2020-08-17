17 августа 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
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Краеведческий проект «Литературное наследие» продолжается в онлайн-формате
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Краеведческий проект «Литературное наследие» продолжается в онлайн-формате

Новости


Отдел краеведческой литературы Областной универсальной научной литературы предлагает уже полюбившийся читателям краеведческий проект «Литературное наследие» в онлайн-формате.

Каждый выпуск проекта будет знакомить с жизнью и творчеством писателей, драматургов, литературных деятелей, прославивших Саратовский регион.

Сегодняшний выпуск посвящен творчеству Николая Елисеевича Шундика, которому 30 июля исполнилось 100 лет со дня рождения. Родившись в Хабаровском крае, Н. Шундик в 1965 году переехал в Саратов, где стал первым редактором литературно-художественного журнала «Волга». В 1976 г. он переехал в Москву, был директором издательства «Современник». За свою деятельность Н. Е. Шундик был награжден высшими государственными наградами.

Книги Николая Елисеевича Шундика можно взять в отделе краеведческой литературы, предварительно заказав их по телефону 26-67-05. Часы работы библиотеки по летнему расписанию: понедельник – пятница с 10:00 до 18:00. Будем рады видеть Вас!

Выпуски проекта «Литературное наследие» смотрите в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, а также на YouTube-канале Областной универсальной научной библиотеки.
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