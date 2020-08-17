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Саратовские гребцы завоевали шесть медалей чемпионата России

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В Москве завершился Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.

Команду Саратовской области представляли 8 спортсменов. Саратовские гребцы завоевали 6 медалей: 3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые.

Победителями и призерами стали:

МСМК Кира Степанова – байдарка-одиночка 500 метров – 1 место, байдарка-двойка 500 метров – 1 место;

МС Мария Медведева – байдарка-двойка 1000 метров – 1 место;

МСМК Николай Червов – байдарка-одиночка 5000 метров – 2 место;

МС Рамиль Алимов – каноэ-двойка 200 метров – 3 место, каноэ-двойка 500 метров – 3 место.

Финалистами соревнований стали:

МСМК Кира Степанова – байдарка-одиночка 200 метров – 4 место;

МС Мария Медведева – байдарка-двойка 500 метров – 4 место, байдарка-одиночка 200 метров – 5 место, байдарка-одиночка 5000 метров – 5 место;

МС Рамиль Алимов - каноэ-двойка 1000 метров - 5 место, каноэ-одиночка 200 метров - 7 место;

МСМК Николай Червов – байдарка-одиночка 1000 метров - 8 место;

МС Элеонора Ковальчук - каноэ-двойка 200 метров - 4 место, каноэ-одиночка 500 метров - 6 место, каноэ-двойка 500 метров – 6 место;

МС Сергей Неловко - каноэ-двойка 1000 метров - 6 место;

Подготовили спортсменов тренеры: Шевчук Сергей Степанович, Степанова Наталия Александровна, Лукьянов Сергей Васильевич, Панферова Ольга Ивановна, Неловко Алексей Викторович, Лысых Николай Анатольевич, Венцель Игорь Альбертович, Адаховская Марина Вольдемаровна.

Сегодня в Москве стартует Кубок Президента РФ, где спортсмены также будут бороться за медали в составе сборной команды Саратовской области по гребле на байдарках и каноэ.
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