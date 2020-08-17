В Доме культуры села Калмантай продолжается ремонт в рамках Национального проекта «Культура»
В 2020 году Дом культуры села Калмантай вошел в Национальный проект «Культура», который предусматривает капитальный ремонт ДК.
На реализацию проекта было выделено 8 294 719,10 рублей.
Ремонтные работы осуществляют сотрудники подрядной организации ООО «Тритон», г. Энгельс.
По состоянию на 10 августа выполнены следующие виды работ:
- отремонтирована кровля;
- помещения первого этажа: заменены все окна и двери, стены всех помещений и зрительного зала полностью очищены и оштукатурены; в зрительном зале установлен потолок «Армстронг»;
- помещения второго этажа: полностью демонтировано напольное покрытие всех помещений, уложена бетонная стяжка полов, заменены все окна и двери, очищены и оштукатурены стены, установлена балконная дверь, в этнографических комнатах установлен потолок «Армстронг»;
- установлен витраж;
- балкон и фасад оштукатурены цементом.
В перспективе планируется покраска стен, установка потолка «Армстронг» и укладка линолеума практически во всех помещениях, а также обустройство теплой туалетной комнаты, покраска фасада и установка новых светильников.
Все работы будут завершены осенью 2020 года.