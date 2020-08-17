В Доме культуры села Калмантай продолжается ремонт в рамках Национального проекта «Культура»

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На реализацию проекта было выделено 8 294 719,10 рублей.Ремонтные работы осуществляют сотрудники подрядной организации ООО «Тритон», г. Энгельс.По состоянию на 10 августа выполнены следующие виды работ:- отремонтирована кровля;- помещения первого этажа: заменены все окна и двери, стены всех помещений и зрительного зала полностью очищены и оштукатурены; в зрительном зале установлен потолок «Армстронг»;- помещения второго этажа: полностью демонтировано напольное покрытие всех помещений, уложена бетонная стяжка полов, заменены все окна и двери, очищены и оштукатурены стены, установлена балконная дверь, в этнографических комнатах установлен потолок «Армстронг»;- установлен витраж;- балкон и фасад оштукатурены цементом.В перспективе планируется покраска стен, установка потолка «Армстронг» и укладка линолеума практически во всех помещениях, а также обустройство теплой туалетной комнаты, покраска фасада и установка новых светильников.Все работы будут завершены осенью 2020 года.