В Саратовском областном музее краеведения открылась выставка к 85-летию Олега Табакова

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На выставке представлены документы и фотографии, рассказывающие о жизни и творческой деятельности известного актёра, режиссера и театрального педагога.Особое место отведено детским годам Олега Табакова и его занятиям в театральном кружке «Молодая гвардия» при саратовском Дворце пионеров и школьников. Азам актерского мастерства его учила Наталья Иосифовна Сухостав. На выставке представлены фотографии сцен из спектаклей с участием начинающего актера и книга «Всегда наша», посвящённая Н.И. Сухостав и изданная по инициативе О.П. Табакова. На музейном экземпляре этого издания он оставил свой автограф.Одним из интересных документов является характеристика выпускника 10-го класса саратовской мужской средней школы № 18 от 3 июля 1953 г., выданная Табакову председателем Саратовского областного радиокомитета. В ней, в частности, говорится: «…Олег Табаков обладает хорошей дикцией, приятным тембром голоса. Характеристика выдана для предоставления в театральное учебное заведение».В 1953 году Олег Табаков уехал в Москву, где поступил в Школу-студию МХАТ на курс народного артиста СССР В.О. Топоркова. В 1956 году он начал сниматься в кино, а в 1957 году стал заниматься в Студии молодых актёров «Современник», созданной О.Н. Ефремовым и преобразованной в дальнейшем в театр «Современник». Параллельно работал на радио. До 1983 года являлся ведущим актёром театра «Современник», а в 1970 году, после назначения О.Н. Ефремова художественным руководителем МХАТ, принял решение стать директором «Современника». В 1983 году по приглашению О.Н. Ефремова перешёл во МХАТ. В 2000 году стал художественным руководителем МХТ им. А.П. Чехова.На выставке экспонируются театральные костюмы, переданные О.П. Табаковым Саратовскому областному музею краеведения. В них он играл в спектаклях театра «Современник» «Обыкновенная история» и «Двенадцатая ночь». Атмосферу театра помогает воссоздать условная реконструкция гримерной.Выставку дополняют программы и афиши спектаклей с участием Олега Павловича, а также репортажные снимки известного саратовского фотографа Юрия Набатова, запечатлевшие О.П. Табакова во время его визитов в родной город.Олег Павлович Табаков запомнится не только как исполнитель значительных ролей в театре и кино. Он озвучил множество мультфильмов, подарив узнаваемый голос и интонации любимым героям. Одна из самых известных закадровых работ Табакова – неподражаемый кот Матроскин из мультфильма «Трое из Простоквашино». Для выставки в музее создали инсталляцию, напоминающую уголок избы, где дружно жили известные всем дядя Федор, пес и кот.В 2015 г. в Саратове был установлен своеобразный памятник О.П Табакову – скульптурная композиция, напоминающая о начале его артистической карьеры. Ее автор, А.А. Щербаков, предоставил для выставки эскизы и макеты памятника.Представленные на выставке документы показывают, насколько тесной была связь О.П. Табакова с родным городом и как саратовцы чтут его память.На презентации новой выставки министр культуры Саратовской области Т.А. Гаранина отметила, что Олег Павлович Табаков никогда не прерывал связей с земляками, постоянно подчеркивая, что его корни здесь, в Саратове. Он по праву признан почетным гражданином Саратова и Саратовской области.Директор фестиваля «Саратовские страдания» Т.В. Зорина рассказала о роли О.П. Табакова в истории фестиваля, президентом которого он оставался в течение нескольких лет, и об участии Олега Павловича в съемках документального фильма «Дорога к Сталинграду», автором сценария которого является Татьяна Викторовна.Заслуженный врач России, невролог А.Н Герасимов вспоминал про годы юности, когда он вместе с О.П. Табаковым занимался в театральной студии Н.И. Сухостав, и о ролях Олега Табакова в детском театре «Молодая гвардия» при Саратовском центральном Дворце пионеров.Скульптор, график, заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств А.А. Щерабаков рассказал об истории создания скульптурной композиции, посвященной О.П. Табакову.Директор Саратовского областного музея краеведения Е. М. Казанцев отметил, что первая презентация выставки, которая состоялась после самоизоляции, оказалась посвящена не просто народному артисту, а горячо любимому в нашем городе человеку. Он поделился воспоминаниями о визитах Олега Павловича в музей.Выставку представила заведующая выставочным отделом музея краеведения К. А. Ени