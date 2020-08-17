В Саратове продолжаются кражи денег с банковских карт

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Женщина пояснила, что ей позвонила сотрудница службы безопасности банка и сообщила, что с ее счетом происходят подозрительные действия, связанные со списанием денег. Когда заявительница подтвердила, что не совершала подобных операций, лжесотрудница предложила защитить сбережения от несанкционированных переводов. Пенсионерка назвала данные карты и секретный код из смс-сообщения, после чего с ее банковского счета произошло списание денежных средств в сумме 151 533 рублей.Одной из жертв злоумышленников стал и 46-летний житель Октябрьского района. Ему на телефон позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником банка. По ее словам, служба безопасности зафиксировала незаконный доступ к деньгам горожанина, и незнакомка предложила «обезопасить» средства. После того, как мужчина предоставил секретные данной банковской карты, с его счета произошло списание в размере 39 585 рублей.По данным фактам сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела.Управление МВД России по городу Саратову напоминает! Будьте бдительны при общении с незнакомыми людьми по телефону. При поступлении подобных звонков и сообщенийни в коем случае не сообщайте свои персональные данные или данные о картах и счетах. Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Обо всех фактахмошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (с мобильного «102»).