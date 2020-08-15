У населения России ослабело доверие к банковским вкладам

просмотров: 54

Отношение к этому продукту показал опрос, проведенный с 3 по 7 августа финансовым сервисом Bankiros.ru. В процессе анкетирования пользователи портала отметили, что опасаются девальвации рубля и не ждут ничего хорошего от нового налога на вклады, не желая делиться с государством своими доходами с депозитов.Комментируя результаты опроса, главныйредактор новостного раздела Банкирос.ру Екатерина Титова объяснила, почему у россиян возникло желание избавиться от банковских депозитов. Люди начали бояться остаться без денег из-за экономического кризиса, вызванного, во-первых, ситуацией на углеводородном рынке, а затем и распространением пандемии коронавируса. Многие начали снимать вклады частично или полностью, подталкиваемые также введением налога на вклады, при этом не все осознали, что закон вступит в силу в 2021 году, а налогом будет облагаться только доходная часть – проценты с депозитов более миллиона рублей. Тем не менее, этот факт усугубил недоверие к банкам.Отрицательно повлияли на отношение граждан к банковским вкладам и заявления некоторых экспертов о вероятности девальвации рубля, а также сообщения о возможности изъятия государством средств граждан со вкладов на преодоление кризиса. Верят в конфискацию 54,7% опрошенных, допускают ситуацию – 32%.В ответах респондентов на вопрос о том, что спровоцировало граждан забрать сбережения из банка, был назван целый ряд причин. Новый налог на доходность по вкладам отметили 38,8% участников опроса, 35,1% – снижение ключевой ставки, 20,1% – ухудшение материального положения из-за пандемии, 6% – страх банкротства банка в результате экономического кризиса.Участники опроса (90,6%) рассказали, что раньше активно пользовались банковскими вкладами, но сегодня деньги лежат на счетах лишь у 73,3%.