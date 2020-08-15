Муралист Насимо стал автором обложки для трека Padmarani
Болгарский художник Насимо, живая легенда уличного граффити, создал обложку нового трека артистки Padmarani. Два творческих человека, заряженных энергией индийских мантр, создали коллаборацию, которая прославляет многовековые традиции мантр и приглашает всех, кто ценит гармонию и красоту, в неизведанный мир.
Радха (ШриматиРадхарани), прекрасная спутница Всевышнего, стала героиней обложки трека. Насимо использовал нежную и теплую палитру, чтобы подчеркнуть покладистый и мягкий характер радхи, ее любовь, бесконечное милосердие и желание помогать потерянным душам. Вглядываясь впереди себя в бесконечность, Радха загадочно улыбается. Вокруг нее летают удивительные бабочки – символ трансформации, бессмертия и души.
Мантра «RadheGovinda» – новый трек Padmarani – прославляет Божественную гармонию, красоту и любовь. Исполняя мантру, артистка выражает Творцу и всей вселенной свою благодарность. Padmarani искренне и глубоко верит в то, что эта мантра поможет тем, кто ее слушает, обрести свое предназначение и избавиться от страданий.