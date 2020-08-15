Муралист Насимо стал автором обложки для трека Padmarani

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Радха (ШриматиРадхарани), прекрасная спутница Всевышнего, стала героиней обложки трека. Насимо использовал нежную и теплую палитру, чтобы подчеркнуть покладистый и мягкий характер радхи, ее любовь, бесконечное милосердие и желание помогать потерянным душам. Вглядываясь впереди себя в бесконечность, Радха загадочно улыбается. Вокруг нее летают удивительные бабочки – символ трансформации, бессмертия и души.Мантра «RadheGovinda» – новый трек Padmarani – прославляет Божественную гармонию, красоту и любовь. Исполняя мантру, артистка выражает Творцу и всей вселенной свою благодарность. Padmarani искренне и глубоко верит в то, что эта мантра поможет тем, кто ее слушает, обрести свое предназначение и избавиться от страданий.