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Завод «ЛАТО» поможет «Оренбургским минералам» удвоить выпуск хризотилцементной продукции

Новости
Завод «ЛАТО» поможет «Оренбургским минералам» удвоить выпуск хризотилцементной продукции

АО «Оренбургские минералы» сообщило о завершении сделки по приобретению АО «ЛАТО», одного из самых крупных в России заводов по производству хризотилцементной продукции.

Завод с богатой историей, основанный в 1961 году, в настоящее время обладает современным оборудованием, позволяющем производить востребованные в стране высококачественные строительные материалы – широкий спектр окрашенных хризотилцементных продуктов.

Объединение с АО «Оренбургские минералы» позволит заводу АО «ЛАТО» усилить эффективность снабжения региональных и федеральных программ капитального ремонта и рядового потребителя такими материалами, как волнистый и плоский шифер, хризотилцементные фасадные плиты, трубы, муфты, акриловая водно-дисперсионная краска, комплектующие детали кровли и многое другое. Вся продукция отличается самым высоким качеством, длительным сроком эксплуатации и доступными ценами.

Андрей Гольм, гендиректор АО «Оренбургские минералы», подчеркнул: объединение производственных потенциалов благотворно отразится на рынке строительных материалов России, а интенсификация производства даст возможность повысить налоговые отчисления в региональный бюджет.