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Состоялось открытие фестиваля «Палитра ремесел»

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14 августа – первый день III Всероссийского фестиваля «Палитра ремесел», организуемого в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Вся развлекательная часть мероприятия проходит в виртуальном режиме на сайте https://palitraremesel.ru/. Онлайн-часть фестиваля состоит из видео-визиток мастеров и художников, интервью, мастер-классов, виртуальных экскурсий, видеосюжетов об интересных людях, местах и промыслах Саратовской области. Основная часть контента подготовлена организаторами специально для фестиваля.

Также на сайте доступна виртуальная карта, на которой указаны все участники. Не выходя из дома, гости мероприятия могут выбрать мастера, чей товар они хотят посмотреть вживую и приобрести. Это помогает избежать одновременного скопления людей на ярмарке.

Ярмарка фестиваля «Палитра ремесел» функционирует в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями. Все участники проинструктированы о соблюдении необходимых мер предосторожности.
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