Нормативная стоимость жилья по госпрограммам должна быть приближена к рыночной.

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Об этом было заявлено сегодня на селекторном совещании по реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и стоимости жилья. В нем приняли участие руководители профильного блока Правительства области, главы ряда муниципальных районов и г.Саратова.Губернатор Валерий Радаев отметил, что до конца текущего года в рамках первого этапа нужно переселить более тысячи человек, из них на сегодняшний день получили новое жилье только 142. «На майском селекторе я уже обращал внимание глав на затягивание сроков, в том числе по конкурсам. Что мы видим сегодня? В Вольске был сорван аукцион на 56 квартир, объявлены повторные торги. В Балакове по вине застройщика "завис" дом, в котором хотим приобрести 69 квартир для переселенцев. В областном центре из трех МКД, запланированных к сдаче до конца года, по двум подписаны лишь контракты. И это в середине августа, при наличии федеральных средств», – раскритиковал ответственных лиц Валерий Радаев.По словам Губернатора, область в лидерах по самому низкому нормативу стоимости квадратного метра: 14-е место в ПФО и 80-е - в стране: «Но это не повод для гордости. Застройщикам, исходя из такого норматива, невыгодно продавать жилье ниже себестоимости, что в итоге бьет по исполнению госпрограмм, в первую очередь - по детям-сиротам».Глава региона отметил, что федеральный Минстрой разработал новую методику, согласно которой в 2021 году норматив для нашего региона вырастет с нынешних тридцати двух с половиной тысяч рублей до 38-ми, то есть приблизится к рыночной стоимости на "первичке". «Это подстегнет конкуренцию на строительном рынке, повысит предложение, а значит - объемы и качество закупаемого жилья. Поэтому мы должны быть на низком старте. Необходимо не дожидаясь утверждения методики перестроить взаимоотношения с подрядчиками, ориентируясь на тех, кто зарекомендовал себя с лучшей стороны. Кроме того, повышение расценок потребует увеличения ассигнований из бюджетов всех уровней. Такая задача стоит не только перед региональным правительством, но и муниципалитетами.Придется бороться рублем за добросовестного застройщика. И нужно быть к этому готовыми», – подчеркнул Губернатор.Валерий Радаев поставил задачу составить график строительства по каждому дому:«Основное количество жилых помещений для переселения должно быть предоставлено в Саратове. Строительство этих домов – на особом контроле. По переселению граждан мы провисаем, объективных причин для этого нет. Персональная ответственность должностных лиц за неисполнение социальных программ, в первую очередь по жилью детям-сиротам, многодетным семья, переселению. Что касается стоимости жилья. Для всех регионов условия одни. В самые кратчайшие сроки разобраться и выйти на средние показатели по России».