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Саратовские «Маленькие ангелы» победили на международном конкурсе детского театрального творчества «Петрушка»

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Учащиеся школы №77 Фрунзенского района Саратова, участники детского музыкального театра «Маленькие ангелы», победили на международном конкурсе детского театрального творчества «Петрушка» в номинации «Театральная постановка» с мюзиклом «Маленький оборвыш».

Мюзикл был поставлен по мотивам повести английского журналиста и писателя Джеймса Гринвуда.

Главную партию в постановке спел Виталий Гелдаш, учащийся школы №77. Автором либретто и музыки стал педагог детского творческого коллектива Сергей Валентинович Фатеев.
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