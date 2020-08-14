Саратовские «Маленькие ангелы» победили на международном конкурсе детского театрального творчества «Петрушка»
Учащиеся школы №77 Фрунзенского района Саратова, участники детского музыкального театра «Маленькие ангелы», победили на международном конкурсе детского театрального творчества «Петрушка» в номинации «Театральная постановка» с мюзиклом «Маленький оборвыш».
Мюзикл был поставлен по мотивам повести английского журналиста и писателя Джеймса Гринвуда.
Главную партию в постановке спел Виталий Гелдаш, учащийся школы №77. Автором либретто и музыки стал педагог детского творческого коллектива Сергей Валентинович Фатеев.