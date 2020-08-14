14 августа 2020 ПЯТНИЦА
Новости
15:12 | 14 августа
У Киры Степановой - золото чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ
14:45 | 14 августа
Нормативная стоимость жилья по госпрограммам должна быть приближена к рыночной
14:15 | 14 августа
В августе продолжает действовать упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат
13:21 | 14 августа
В Правительстве Саратовской области обсудили меры по профилактике гриппа и ОРВИ
12:30 | 14 августа
Саратовские «Маленькие ангелы» победили на международном конкурсе детского театрального творчества «Петрушка»
11:39 | 14 августа
На пожаре в Балаковском районе погибли три человека
10:49 | 14 августа
Саратовский театр оперетты представил социальный проект «Благодарим»
09:57 | 14 августа
Саратовская молодежь принимает участие в антишколах «Тавриды»
09:00 | 14 августа
Ирина Седова провела онлайн-встречу с директорами двух модельных библиотек области
19:55 | 13 августа
Экспортные мощности России: что мы даем миру
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

На пожаре в Балаковском районе погибли три человека

Новости


Следственным отделом по городу Балаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту гибели трех человек на пожаре в одном из сел Балаковского района.

По предварительным данным, 13 августа 2020 года, около 21 часов 30 минут, произошло возгорание дачного дома в СНТ «Сельский строитель» села Ивановка Балаковского района Саратовской области. Прибывшие по вызову пожарные, локализовали возгорание. После тушения огня пожарными в домовладении обнаружены останки тел трех человек, подвергшиеся существенному термическому воздействию.

Следователями СК проводится осмотр места происшествия.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе, установление личности погибших, а также причины возгорания. Назначены судебно-медицинские исследования с целью определения причины их смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код