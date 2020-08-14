На пожаре в Балаковском районе погибли три человека

просмотров: 95

По предварительным данным, 13 августа 2020 года, около 21 часов 30 минут, произошло возгорание дачного дома в СНТ «Сельский строитель» села Ивановка Балаковского района Саратовской области. Прибывшие по вызову пожарные, локализовали возгорание. После тушения огня пожарными в домовладении обнаружены останки тел трех человек, подвергшиеся существенному термическому воздействию.Следователями СК проводится осмотр места происшествия.В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе, установление личности погибших, а также причины возгорания. Назначены судебно-медицинские исследования с целью определения причины их смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.