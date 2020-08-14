На пожаре в Балаковском районе погибли три человека
Следственным отделом по городу Балаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту гибели трех человек на пожаре в одном из сел Балаковского района.
По предварительным данным, 13 августа 2020 года, около 21 часов 30 минут, произошло возгорание дачного дома в СНТ «Сельский строитель» села Ивановка Балаковского района Саратовской области. Прибывшие по вызову пожарные, локализовали возгорание. После тушения огня пожарными в домовладении обнаружены останки тел трех человек, подвергшиеся существенному термическому воздействию.
Следователями СК проводится осмотр места происшествия.
В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе, установление личности погибших, а также причины возгорания. Назначены судебно-медицинские исследования с целью определения причины их смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.